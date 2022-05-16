Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Часть людей, депортированных в РФ из Изюма, вырвались в Украину

Светлана КизиловаПонедельник, 16 мая 2022, 20:56
Часть людей, депортированных в РФ из Изюма, вырвались в Украину
Разрушенные дома в Изюме. Фото: Владимир Мацокин

Часть жителей Изюма, которых российские военные депортировали на территорию РФ, смогли вернуться в Украину через страны Европейского Союза.

Источник: начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник, которого цитирует Suspilne

Прямая речь: "Мы знаем о случаях, когда людей насильственно депортировали, вывозили на территорию РФ. Наши жители, граждане Украины, перешли границу на КПП "Чугуновка", и после этого их доставили в Белгород, позже они проходили так называемые фильтрационные лагеря. С ними общались (российские) спецслужбы, решалась дальнейшая судьба на территории РФ.

Реклама:

Некоторые из этих людей уехали к родственникам, которые у них есть в России. Часть людей перешла границу с ЕС в странах Балтии и через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу они смогли вернуться в Украину".

Детали: По словам Стрельника, на 16 мая в Изюме остаются более 15 тысяч человек, в просьбе эвакуировать людей оккупанты отказывают.

"Российские оккупанты активизировали свою радиоэлектронную борьбу, все реже местные могут дозвониться родным, волонтерам, местным властям. В городе — гуманитарная катастрофа. Более недели оккупанты запрещают покидать Изюм даже на собственном транспорте. До этого такая возможность была определенными маршрутами. Сейчас город полностью заблокирован", – констатировал он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: депортация оккупацияРосcияХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
депортация
Есть подтвержденные данные о 386 украинских детях, усыновленных в России − Лубинец
Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: