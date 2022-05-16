Часть людей, депортированных в РФ из Изюма, вырвались в Украину

Часть жителей Изюма, которых российские военные депортировали на территорию РФ, смогли вернуться в Украину через страны Европейского Союза.

Источник: начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник, которого цитирует Suspilne

Прямая речь: "Мы знаем о случаях, когда людей насильственно депортировали, вывозили на территорию РФ. Наши жители, граждане Украины, перешли границу на КПП "Чугуновка", и после этого их доставили в Белгород, позже они проходили так называемые фильтрационные лагеря. С ними общались (российские) спецслужбы, решалась дальнейшая судьба на территории РФ.

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Некоторые из этих людей уехали к родственникам, которые у них есть в России. Часть людей перешла границу с ЕС в странах Балтии и через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу они смогли вернуться в Украину".

Детали: По словам Стрельника, на 16 мая в Изюме остаются более 15 тысяч человек, в просьбе эвакуировать людей оккупанты отказывают.

"Российские оккупанты активизировали свою радиоэлектронную борьбу, все реже местные могут дозвониться родным, волонтерам, местным властям. В городе — гуманитарная катастрофа. Более недели оккупанты запрещают покидать Изюм даже на собственном транспорте. До этого такая возможность была определенными маршрутами. Сейчас город полностью заблокирован", – констатировал он.