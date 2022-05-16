Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Євросоюз вимагає від Сербії санкцій проти РФ, якщо вона хоче в ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 21:12

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що якщо Сербія хоче у майбутньому стати членом Євросоюзу, вона повинна ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Боррель заявив на пресконференції у понеділок після засідання міністрів закордонних справ ЄС.

"Міністри висловили чітке очікування від партнерів як майбутніх членів відповідати європейським цінностям і міжнародній політиці", - сказав Боррель, додавши, що це включає введення санкцій.

Реклама:

"Ті, хто цього ще не зробив - і Себія одна з них - повинні якомога швидше пришвидшитися і ввести санкції", - додав глава європейської дипломатії.

Він ще раз підкреслив, що ЄС очікує від кандидатів на членство у ЄС повністю узгоджувати свою міжнародну політику з Євросоюзом.

"Зберігати близькі стосунки з путінським режимом більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з ЄС. Бути нейтральним сьогодні з огляду на війну в Україні - це неправильний контекст. Одна країна вторглась на територію іншої. Ставити їх на один щабель означає не відрізняти нападника від того, на кого напали", - додав Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

Сербія у майбутньому планує приєднатися до ЄС, однак з 2014 року вона не приєднувалась до санкцій ЄС проти Росії і зберігала близькі відносини з РФ.

Нещодавно президент Александр Вучич заявив, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.  

Теми: СербіяЄСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Сербія
Президент Сербії пообіцяв послу України подальшу підтримку
Сербія після зустрічі з послом РФ відхрестилася від декларації Кримської платформи
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: