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Евросоюз требует от Сербии санкций против РФ, если она желает в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 21:12

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если Сербия хочет стать членом Евросоюза в будущем, она должна ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Боррель заявил на пресс-конференции в понедельник после заседания министров иностранных дел ЕС.

"Министры выразили четкое ожидание от партнеров как будущих членов соответствовать европейским ценностям и международной политике", – сказал Боррель, добавив, что это включает введение санкций.

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"Те, кто этого еще не сделал – и Себия одна из них – должны как можно скорее ускориться и ввести санкции", – добавил глава европейской дипломатии.

Он еще раз подчеркнул, что ЕС ожидает от кандидатов на членство в ЕС полностью согласовывать свою международную политику с Евросоюзом.

"Сохранять близкие отношения с путинским режимом больше не совместимо с построением общего будущего с ЕС. Быть нейтральным сегодня учитывая войну в Украине - это неправильный контекст. Одна страна вторглась на территорию другой. Ставить их на одну ступень значит не отличать нападающего от того, на кого напали", - добавил Боррель.

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Сербия в будущем планирует присоединиться к ЕС, однако с 2014 года она не присоединялась к санкциям ЕС против России и сохраняла близкие отношения с РФ.

Недавно президент Александр Вучич заявил, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

Темы: СербияЕСсанкции
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