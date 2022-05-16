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Боррель пояснив, що для ЄС буде перемогою України у війні

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 21:14

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що перемогою України у війні з Росією стане відкидання російських загарбників за межі кордонів України.

Про це Боррель сказав після засідання глав МЗС Євросоюзу у понеділок в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Боррель відповідав на запитання щодо намагань Росії встановлювати власні окупаціні адміністрації на зайнятих українських територіях. Він запевнив, що ЄС не вважатиме ці території російськими.

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"Ми не визнаємо жоден кілометр квадратний, взятий росіянами, так само як ми не визнаємо (анексію) Криму. Ми не визнаємо жодну частину України, яка буде оголошена частиною Росії", - сказав глава європейської дипломатії.

"Ми захищаємо територіальну цілісність України. І коли ми це говоримо - ми сподіваємось, що Україна виграє цю війну. Це означає, що вона відкине загарбників за межі своїх кордонів", - додав Боррель.

Нагадаємо, зараз РФ різко втрачає наступальні можливості на фронті, але при цьому не  обмежується заявами із докорами на адресу Заходу. Зокрема, Путін назвав помилкою рішення Фінляндії вступити до НАТО.

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Теми: ЄСУкраїнавійна
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