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Боррель объяснил, что для ЕС будет победой Украины в войне

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 21:14

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что победой Украины в войне с Россией станет отбрасывание российских захватчиков за пределы границ Украины.

Об этом Боррель сказал после заседания глав МИД Евросоюза в понедельник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Боррель отвечал на вопросы, касающиеся попыток России устанавливать собственные оккупации администрации на занятых украинских территориях. Он заверил, что ЕС не сочтет эти территории российскими.

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"Мы не признаем ни один квадратный километр, взятый россиянами, так же, как мы не признаем (аннексию) Крыма. Мы не признаем ни одну часть Украины, которая будет объявлена ​​частью России", - сказал глава европейской дипломатии.

"Мы защищаем территориальную целостность Украины. И когда мы это говорим – мы надеемся, что Украина выиграет эту войну. Это значит, что она отбросит захватчиков за пределы своих границ", - добавил Боррель.

Напомним, сейчас РФ резко теряет наступательные возможности на фронте, но при этом ограничивается заявлениями с упреками в адрес Запада. В частности, Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина способна победить в войне с Россией.

Темы: ЕСУкраинавойна
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