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Зеленський: Україна і партнери намагаються створити прецедент покарання агресора

Катерина ТищенкоПонеділок, 16 травня 2022, 21:17
Зеленський: Україна і партнери намагаються створити прецедент покарання агресора
Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами США, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна разом з партнерами намагається створити прецедент покарання агресора, який починає війну.

Джерело: Зеленський у виступі перед студентами провідних вишів США, відео якого поширив Офіс президента

Пряма мова: "Що зараз робить Росія? Намагається створити прецедент. Якщо їй вдасться зламати державність сусіднього народу, цим також займуться й інші держави.

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Що зараз робить Україна разом з партнерами? Намагається створити інший прецедент – щоб усі агресори в світі раз і назавжди побачили, що війна створить найбільші проблеми саме для них, для агресорів, щоб вони знали, що ненависть, яку вони поширюють проти звичайних людей, проти інших народів вдарить передусім по них самих, коли вільний світ відмовиться мати справу з тим, хто поширює таку ненависть".

Деталі: Президент також наголосив, що Україна "більше ніколи не буде жертвою, не буде просто спостерігачем за життям, в тому числі своїм життям".

Він також зазначив, що в процесі боротьби кожен обирає собі роль.

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"Є держави, які намагаються залишитись осторонь, бути нібито нейтральними, не допомагати воювати за наші спільні цінності. Це так само, як у житті, коли потрібна допомога, а є лише натовп тих, хто спостерігає. А є держави, які вкладаються по-максимум, щоб все ж таки захистити свободу, щоб все ж таки зупинити агресію, щоб все ж таки гарантувати силу міжнародного права. Саме цю роль обрали США", - сказав Зеленський.

Як повідомили в Офісі президента, до зустрічі долучилися представники близько півсотні університетів, зокрема Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University. Пряму трансляцію в кампусах дивилися близько 5,5 тис. студентів.

Теми: ЗеленськийСШАРосіявійна
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