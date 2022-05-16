Зеленский: Украина и партнеры пытаются создать прецедент наказания агрессора

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина вместе с партнерами пытается создать прецедент наказания агрессора, начинающего войну.

Источник: Зеленский в выступлении перед студентами ведущих вузов США, видео которого распространил Офис президента

Прямая речь: "Что сейчас делает Россия? Пытается создать прецедент. Если ей удастся сломать государственность соседнего народа, то этим займутся и другие государства.

Что сейчас делает Украина вместе с партнерами? Пытается создать другой прецедент – чтобы все агрессоры в мире раз и навсегда увидели, что война создаст самые большие проблемы именно для них, для агрессоров, чтобы они знали, что ненависть, которую они распространяют против обычных людей, против других народов ударит прежде всего по ним самим, когда свободный мир откажется иметь дело с тем, кто распространяет такую ​​ненависть".

Детали: Президент также подчеркнул, что Украина "больше никогда не будет жертвой, не будет просто наблюдателем за жизнью, в том числе своей жизнью".

Он также отметил, что в процессе борьбы каждый выбирает себе роль.

"Есть государства, которые пытаются остаться в стороне, быть якобы нейтральными, не помогать воевать за наши общие ценности. Это так же, как в жизни, когда нужна помощь, а есть только толпа наблюдающих. А есть государства, которые вкладываются по-максимуму, чтобы все-таки защитить свободу, чтобы все-таки остановить агрессию, чтобы все-таки гарантировать силу международного права. Именно эту роль выбрали США", – сказал Зеленский.

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Как сообщили в Офисе президента, к встрече присоединились представители около полусотни университетов, в частности Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University. Прямую трансляцию в кампусах смотрело около 5,5 тыс. студентов.