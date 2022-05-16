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Ердоган порадив Фінляндії і Швеції не їздити в Анкару: він проти їхнього вступу в НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 21:45

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок, що делегаціям Швеції та Фінляндії не слід приїжджати до Анкари, щоб переконати її схвалити їхню заявку на членство в НАТО, бо Туреччина їх не підтримає.

Про це Ердоган сказав на пресконфренції в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Ердоган заявив, що Туреччина не схвалить їхні заявки на вступ до НАТО, назвавши Швецію "розсадником" терористичних організацій та додавши, що в їхньому парламенті є терористи.

Минулого тижня у п’ятницю Ердоган відкрито виступив проти приєднання до Альянсу двох країн, які вже офіційно оголосили про намір подати заявки на вступ до НАТО.

НАТО є організацією, у якій для прийняття нових членів необхідна згода всіх держав альянсу.

Раніше міністр оборони Швеції заявив, що Швеція почне дипломатичні переговори з Туреччиною, аби спробувати подолати заперечення Анкари щодо її плану вступити в НАТО.

"Ми надішлемо групу дипломатів для обговорення та діалогу з Туреччиною, щоб ми могли побачити, як це можна вирішити і про що насправді мова", – сказав він.

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Туреччина заявила, що хоче, аби обидві країни припинили підтримку на своїй території курдів, яких Анкара вважає терористами, та скасували заборони на продаж деяких видів зброї Туреччині.

Раніше генсек НАТО заявив, що зауваження Туреччини, яка обіцяла заблокувати вступ цих двох держав до Альянсу, будуть вирішені.

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Теми: ТуреччинаНАТОШвеціяФінляндія
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