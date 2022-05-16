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Эрдоган советовалует Финляндии и Швеции не ездить в Анкару: он против их вступления в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 21:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что делегациям Швеции и Финляндии не следует приезжать в Анкару, чтобы убедить ее одобрить их заявку на членство в НАТО, потому что Турция их не поддержит.

Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит их заявки на вступление в НАТО, назвав Швецию "рассадником" террористических организаций и добавив, что в их парламенте есть террористы.

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На прошлой неделе в пятницу Эрдоган открыто выступил против присоединения к Альянсу двух стран, уже официально объявивших о намерении подать заявки на вступление в НАТО.

НАТО является организацией, в которой для принятия новых членов необходимо согласие всех государств-членов.

Ранее министр обороны Швеции заявил, что Швеция начнет дипломатические переговоры с Турцией, чтобы попытаться преодолеть возражения Анкары по поводу ее плана вступить в НАТО.

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"Мы пошлем группу дипломатов для обсуждения и диалога с Турцией, чтобы мы могли увидеть, как это можно решить и о чем на самом деле речь", – сказал он.

Турция заявила, что хочет, чтобы обе страны прекратили поддержку на своей территории курдов, которых Анкара считает террористами, и отменили запреты на продажу некоторых видов оружия Турции.

Ранее генсек НАТО заявил, что замечания Турции, обещавшей заблокировать вступление этих двух государств в Альянс, будут решены.



Темы: ТурцияНАТОШвецияФинляндия
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