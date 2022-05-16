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На Донеччині окупанти вбили 9 людей за добу

Мазуренко Альона Понеділок, 16 травня 2022, 21:53

Внаслідок воєнних дій РФ на Донеччині 16 травня загинули 9 мирних мешканців області. 

Джерело: Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донеччини: 3 у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення".

Деталі: Крім того, за його словами, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці.

Також у Бахмуті медичну допомогу було надано 2 цивільним, пораненим на Луганщині.

При цьому, за словами Кириленка, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьокупаціявійна
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