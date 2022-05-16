На Донеччині окупанти вбили 9 людей за добу
Понеділок, 16 травня 2022, 21:53
Внаслідок воєнних дій РФ на Донеччині 16 травня загинули 9 мирних мешканців області.
Джерело: Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донеччини: 3 у Лимані, 2 в Авдіївці, 1 у Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення".
Деталі: Крім того, за його словами, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці.
Також у Бахмуті медичну допомогу було надано 2 цивільним, пораненим на Луганщині.
При цьому, за словами Кириленка, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.