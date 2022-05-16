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В Донецкой области оккупанты убили 9 человек в сутки

Алена МазуренкоПонедельник, 16 мая 2022, 21:53
В Донецкой области оккупанты убили 9 человек в сутки

В результате военных действий РФ в Донецкой области 16 мая погибло 9 мирных жителей области.

Источник: Кириленко в Telegram

Дословно: "За 16 мая россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Лимане, 2 в Авдеевке, 1 в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Екатериновке. Еще 6 человек получили ранения".

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Детали: Кроме того, по его словам, удалось уточнить информацию об одном раненом в Старой Николаевке.

Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана 2 гражданским, раненым в Луганской области.

При этом, по словам Кириленко, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьоккупациявойна
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