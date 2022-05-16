Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін каже світовим лідерам, що для переговорів із Зеленським ще не час  - ОП

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 22:20

Президент держави-агресора Владімір Путін заявляє деяким світовим лідерам, що час для переговорів з президентом України для припинення війни ще не настав.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону "UAразом", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Жовква нагадав, що Зеленський неодноразово висловлював готовність до прямих перемовин із Путіним.

"Ми прекрасно знаємо, що декілька лідерів і держав зверталися до президента Путіна з таким проханням, закликом: сісти за стіл переговорів. Але, на жаль, досі він не готовий, більше того, деяким лідерам він говорить, що час ще не настав", - зазначив Жовква.

Він висловив думку, що можливо, Росія все ще сподівається здобути хоч якісь перемоги на фронті, щоб посилити свої позиції на переговорах.

Водночас він запевнив, що росіянам не вдасться цього досягти.

Президент Путін спілкується телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Також він приймав у Москві канцлера Австрії Карла Негаммера та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський заявляв, що готовий до переговорів із Путіним, але на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Теми: ПутінЗеленський
Головне сьогодні

Подоляк: Переговори з Росією на паузі, причин цьому кілька

оновлено, фотоУ Києві прощаються з Леонідом Кравчуком

У Путіна заговорили про мир після війни, але з "російським комфортом"

Одна з найбільших атак на Львівщину: ракети пошкодили залізничну інфраструктуру

Ворог зазнав втрат і відійшов на сєвєродонецькому напрямку – зведення

Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА

Усі новини...
Путін
Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ
Президент Литви: якщо Путіну пощастить в Україні, він може прийти до нас
Генсек ОДКБ: Путін говорив про Україну, але про участь у війні не йшлося
Останні новини
15:41
В Україну щодня їде на третину більше бензовозів, ніж на початку місяця
15:28
Іншої формули порятунку військових з "Азовсталі", ніж нинішня, не може бути – МОУ
15:18
Юрист про репарації, контрибуції, реституції, компенсацію та сатисфакцію
15:08
Президент Фінляндії вірить у подолання розбіжностей з Туреччиною щодо НАТО
15:05
відеоЗ'явилося відео евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі"
15:01
ЄС "відкинув" кремлівський механізм оплати газу рублями
15:00
Росіяни спробували прорвати кордон на Сумщині: триває бій – голова ОВА
14:52
Шотландія хоче у НАТО, якщо стане незалежною
14:40
Де проводитимуть спрощене ЗНО: оприлюднили перелік областей
14:36
Росія використовує контрабанду для викрадення воєнних технологій: як це працює
Усі новини...