Путін каже світовим лідерам, що для переговорів із Зеленським ще не час  - ОП

Президент держави-агресора Владімір Путін заявляє деяким світовим лідерам, що час для переговорів з президентом України для припинення війни ще не настав.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону "UAразом", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Жовква нагадав, що Зеленський неодноразово висловлював готовність до прямих перемовин із Путіним.

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"Ми прекрасно знаємо, що декілька лідерів і держав зверталися до президента Путіна з таким проханням, закликом: сісти за стіл переговорів. Але, на жаль, досі він не готовий, більше того, деяким лідерам він говорить, що час ще не настав", - зазначив Жовква.

Він висловив думку, що можливо, Росія все ще сподівається здобути хоч якісь перемоги на фронті, щоб посилити свої позиції на переговорах.

Водночас він запевнив, що росіянам не вдасться цього досягти.

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Президент Путін спілкується телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Також він приймав у Москві канцлера Австрії Карла Негаммера та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Зеленський заявляв, що готовий до переговорів із Путіним, але на умовах діалогу, а не ультиматумів.