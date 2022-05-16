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Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 22:20

Президент государства-агрессора Владимир Путин заявляет некоторым мировым лидерам, что время для переговоров с президентом Украины для прекращения войны еще не наступило.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире информационного телемарафона "UAвместе", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Жовква напомнил, что Зеленский неоднократно выражал готовность к прямым переговорам с Путиным.

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"Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом: сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не наступило", – отметил Жолква.

Он высказал мнение, что возможно Россия все еще надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

В то же время, он заверил, что россиянам не удастся этого достичь.

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Президент Путин общается по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Также он принимал в Москве канцлера Австрии Карла Негаммера и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Зеленский заявлял, что готов к переговорам с Путиным, но на условиях диалога, а не ультиматумов.

Темы: ПутинЗеленский
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