Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС РФ поскаржилися на санкції Заходу: "антиросійська істерія не стабілізує економіку"

Альона Мазуренко Понеділок, 16 травня 2022, 22:50
У МЗС РФ поскаржилися на санкції Заходу: антиросійська істерія не стабілізує економіку

МЗС РФ поскаржився на санкції Заходу і заявив, що "розкручування антиросійської санкційної істерії" не стане стабілізаційним фактором для світової економіки.

Джерело: МЗС РФ

Дослівно: "Звернули увагу на зміст підсумкової заяви міністрів закордонних справ країн "Групи семи", в якій серед іншого містяться звинувачення на адресу Росії в односторонніх діях щодо підриву сільськогосподарського потенціалу України та погіршення стану глобальної продовольчої безпеки...

Реклама:

Знову відзначаємо, що спроби економічно, фінансово і логістично відторгнути Росію від налагоджених багаторічних каналів міжнародного співробітництва лише посилюють економічну та продовольчу кризи, ведуть до фрагментації світової торгівлі і заважають відновленню глобальної економіки і без того страждає від безперервних хвиль коронавірусу, повсюдної інфляції, посилення кредитно-грошової політики розвиненими країнами.

Подальше розкручування антиросійської санкційної істерії за жодних обставин не стане стабілізаційним чи стимулюючим фактором для світової економіки".

Деталі: У російському відомстві заявили, що "несприятлива ситуація на світових продовольчих ринках" пов'язана з "прорахунками та накопиченими системними помилками в макроекономічній (у т.ч. фінансовій та торговій), енергетичній (у т.ч. кліматичній) та продовольчій політиці колективного Заходу".

ВІДЕО ДНЯ

Також в РФ вважають, що "односторонні дії західних країн, насамперед із "Групи семи, посилили проблему розриву логістичних та фінансових ланцюжків постачання продовольства на світові ринки".

Теми: санкціїРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
санкції
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: