У МЗС РФ поскаржилися на санкції Заходу: "антиросійська істерія не стабілізує економіку"

МЗС РФ поскаржився на санкції Заходу і заявив, що "розкручування антиросійської санкційної істерії" не стане стабілізаційним фактором для світової економіки.

Джерело: МЗС РФ

Дослівно: "Звернули увагу на зміст підсумкової заяви міністрів закордонних справ країн "Групи семи", в якій серед іншого містяться звинувачення на адресу Росії в односторонніх діях щодо підриву сільськогосподарського потенціалу України та погіршення стану глобальної продовольчої безпеки...

Знову відзначаємо, що спроби економічно, фінансово і логістично відторгнути Росію від налагоджених багаторічних каналів міжнародного співробітництва лише посилюють економічну та продовольчу кризи, ведуть до фрагментації світової торгівлі і заважають відновленню глобальної економіки і без того страждає від безперервних хвиль коронавірусу, повсюдної інфляції, посилення кредитно-грошової політики розвиненими країнами.

Подальше розкручування антиросійської санкційної істерії за жодних обставин не стане стабілізаційним чи стимулюючим фактором для світової економіки".

Деталі: У російському відомстві заявили, що "несприятлива ситуація на світових продовольчих ринках" пов'язана з "прорахунками та накопиченими системними помилками в макроекономічній (у т.ч. фінансовій та торговій), енергетичній (у т.ч. кліматичній) та продовольчій політиці колективного Заходу".

Також в РФ вважають, що "односторонні дії західних країн, насамперед із "Групи семи, посилили проблему розриву логістичних та фінансових ланцюжків постачання продовольства на світові ринки".