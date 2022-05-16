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В МИД РФ пожаловались на санкции Запада: "антироссийская истерия не стабилизирует экономику"

Мазуренко Алена Понедельник, 16 мая 2022, 22:50

МИД РФ пожаловался на санкции Запада и заявил, что "раскручивание антироссийской санкционной истерии" не станет стабилизационным фактором для мировой экономики.

Источник: МИД РФ

Дословно: "Обратили внимание на содержание итогового заявления министров иностранных дел стран "Группы семи", в котором среди прочего содержатся обвинения в адрес России в односторонних действиях по подрыву сельскохозяйственного потенциала Украины и ухудшении состояния глобальной продовольственной безопасности...

Вновь отмечаем, что попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, ведут к фрагментации мировой торговли и мешают восстановлению глобальной экономики и без того страдающей от непрекращающихся волн коронавируса, повсеместной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики развитыми странами.

Дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии ни при каких обстоятельствах не станет стабилизационным или стимулирующим фактором для мировой экономики".

Детали: В российском ведомстве заявили, что "неблагоприятная ситуация на мировых продовольственных рынках" связана с "просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической (в т.ч. финансовой и торговой), энергетической (в т.ч. климатической) и продовольственной политике коллективного Запада".

В РФ считают, что "односторонние действия западных стран, в первую очередь, из "Группы семи" усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки".

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Темы: санкцииРосcиявойнаУкраина
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