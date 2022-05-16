"Вдалого полювання": ППО знищує штурмовик, ракету і три безпілотники РФ

За добу 16 травня Протиповітряна оборона ліквідувала 5 цілей російських окупантів, ударна авіація України продовжує поливати вогнем ворога.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи.

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Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил уразили штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА "Орлан-10".

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Деталі: Отже загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:

- 1 літак (Су-25);

- 3 БпЛА (ОТР);

- 1 крилату ракету.