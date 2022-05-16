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"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 мая 2022, 23:12
Доброй охоты: ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

За сутки 16 мая противовоздушная оборона ликвидировала 5 целей российских оккупантов, ударная авиация Украины продолжает поливать огнем врага.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Более 10 самолетов вылетов на поражение наземных целей 16 мая осуществила ударная авиация Воздушных сил. В частности, нанесено огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группе.

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Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил поразили штурмовик Су-25 российских оккупантов и вражескую крылатую ракету.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает по меньшей мере три БПЛА "Орлан-10".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Таким образом всего за сутки поражено 5 воздушных целей:

- 1 самолет (Су-25);

– 3 БпЛА (ОТР);

- 1 крылатую ракету.

Темы: война
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