Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала".

Джерело: The Guardian із посиланням на джерела серед західних військових

Деталі: За словами джерел видання, президент Росії допомагає керувати пересуванням військ на Донбасі.

Джерела також стверджують, що Путін, як і раніше, тісно співпрацює з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, незважаючи на заяви, що звучали в Україні, про те, що той був усунений.

"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника чи бригадного генерала", - сказало військове джерело.

"Жодних додаткових подробиць, що підтверджують цю заяву, надано не було, хоча передбачалося, що оцінка тісної особистої залученості Путіна ґрунтувалася на отриманих розвідданих", - пише The Guardian.

Видання нагадує, що російським військам поки що не вдалося досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць ведуть наступ.