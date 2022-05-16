Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ

Катерина ТищенкоПонеділок, 16 травня 2022, 23:27
Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни в Україні, що, згідно з західними військовими джерелами, приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала".

Джерело: The Guardian із посиланням на джерела серед західних військових

Деталі: За словами джерел видання, президент Росії допомагає керувати пересуванням військ на Донбасі.

Реклама:

Джерела також стверджують, що Путін, як і раніше, тісно співпрацює з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, незважаючи на заяви, що звучали в Україні, про те, що той був усунений.

"Ми вважаємо, що Путін і Герасимов беруть участь у прийнятті тактичних рішень на рівні, на який ми зазвичай очікуємо від полковника чи бригадного генерала", - сказало військове джерело.

"Жодних додаткових подробиць, що підтверджують цю заяву, надано не було, хоча передбачалося, що оцінка тісної особистої залученості Путіна ґрунтувалася на отриманих розвідданих", - пише The Guardian.

ВІДЕО ДНЯ

Видання нагадує, що російським військам поки що не вдалося досягти прориву на Донбасі, де вони вже місяць ведуть наступ.

Теми: ПутінвійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: