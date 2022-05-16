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Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

Катерина ТищенкоПонедельник, 16 мая 2022, 23:27
Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин стал настолько лично вовлечен в войну в Украине, что, согласно западным военным источникам, принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала".

Источник: The Guardian со ссылкой на источники среди западных военных

Детали: По словам источников издания, президент России помогает руководить передвижением войск на Донбассе.

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Источники также утверждают, что Путин по-прежнему тесно сотрудничает с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, несмотря на звучавшие в Украине заявления о том, что тот был отстранен.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", - сказал военный источник.

"Никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, предоставлено не было, хотя подразумевалось, что оценка тесной личной причастности Путина основывалась на полученных разведданных", - пишет The Guardian.

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Издание напоминает, что российским войскам пока не удалось добиться прорыва на Донбассе, где они уже месяц ведут наступление.

Темы: ПутинвойнаДонбасс
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