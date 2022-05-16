Косово приєдналось до санкцій ЄС і США проти Росії

Уряд Косова в понеділок вирішив розширити санкції проти Росії у зв’язку з російським вторгненням.

Про це повідомляє Kallxo, пише "Європейська правда".

На засіданні під головуванням віцепрем'єр-міністра Косова Бесніка Біслімі уряд вирішив запровадити заморожування активів осіб, які потрапили під санкції, заборону на їх поїздки та переміщення їхніх активів за межі Косова.

Заступник міністра закордонних справ Крешнік Ахметі заявив, що санкції спрямовані на посилення тиску на російський уряд та економіку для обмеження джерел "військової агресії проти України".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, що держави, які хочуть у майбутньому стати членами Євросоюзу, повинні ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Боррель конкретно мав на увазі Сербію, яка з 2014 року не приєднувалась до санкцій ЄС проти Росії і зберігала близькі відносини з РФ.