Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Косово приєдналось до санкцій ЄС і США проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 23:34

Уряд Косова в понеділок вирішив розширити санкції проти Росії у зв’язку з російським вторгненням.

Про це повідомляє Kallxo, пише "Європейська правда".

На засіданні під головуванням віцепрем'єр-міністра Косова Бесніка Біслімі уряд вирішив запровадити заморожування активів осіб, які потрапили під санкції, заборону на їх поїздки та переміщення їхніх активів за межі Косова.

Заступник міністра закордонних справ Крешнік Ахметі заявив, що санкції спрямовані на посилення тиску на російський уряд та економіку для обмеження джерел "військової агресії проти України".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, що держави, які хочуть у майбутньому стати членами Євросоюзу,  повинні ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Боррель конкретно мав на увазі Сербію, яка з 2014 року не приєднувалась до санкцій ЄС проти Росії і зберігала близькі відносини з РФ.

Теми: ЄСсанкціїКосовоРосія
Головне сьогодні

Подоляк: Переговори з Росією на паузі, причин цьому кілька

оновлено, фотоУ Києві прощаються з Леонідом Кравчуком

У Путіна заговорили про мир після війни, але з "російським комфортом"

Одна з найбільших атак на Львівщину: ракети пошкодили залізничну інфраструктуру

Ворог зазнав втрат і відійшов на сєвєродонецькому напрямку – зведення

Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА

Усі новини...
ЄС
Боррель пояснив, що для ЄС буде перемогою України у війні
Євросоюз вимагає від Сербії санкцій проти РФ, якщо вона хоче в ЄС
Кулеба розповів про хід переговорів з державами ЄС про статус кандидата для України
Останні новини
15:01
ЄС "відкинув" кремлівський механізм оплати газу рублями
15:00
Росіяни спробували прорвати кордон на Сумщині: триває бій – голова ОВА
14:52
Шотландія хоче у НАТО, якщо стане незалежною
14:40
Де проводитимуть спрощене ЗНО: оприлюднили перелік областей
14:36
Росія використовує контрабанду для викрадення воєнних технологій: як це працює
14:28
Хроніка війни в Україні. 83-й день ОНЛАЙН
14:25
Врятував понад 10 життів: як нацгвардієць Шаман без медичної освіти допомагає побратимам
14:14
В окупації Маріуполь чекає свавілля кадировців - радник мера
14:06
Подоляк: Переговори з Росією на паузі, причин цьому кілька
14:00
Малюська: Україна має чотири можливі напрями конфіскації активів РФ
Усі новини...