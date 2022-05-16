Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Косово присоединилось к санкциям ЕС и США против России

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 23:34

Правительство Косово в понедельник решило расширить санкции против России в связи с российским вторжением.

Об этом сообщает  Kallxo, пишет "Европейская правда".

На заседании под председательством вице-премьер-министра Косово Бесника Бислими правительство решило ввести замораживание активов попавших под санкции лиц, запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово.

Замминистра иностранных дел Крэшник Ахмети заявил, что санкции направлены на усиление давления на российское правительство и экономику для ограничения источников "военной агрессии против Украины".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что государства, желающие в будущем стать членами Евросоюза, должны ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

Боррель конкретно имел в виду Сербию, которая с 2014 года не присоединялась к санкциям ЕС против России и сохраняла близкие отношения с РФ.



ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСсанкцииКосовоРосcия
Главное сегодня

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

Все новости...
ЕС
Боррель объяснил, что для ЕС будет победой Украины в войне
Евросоюз требует от Сербии санкций против РФ, если она желает в ЕС
Кулеба рассказал о переговорах с ЕС о статусе кандидата для Украины
Последние новости
10:51
Разрушены Ирпень, Бородянка, Буча: в Киевской области создали VR-музей памяти войны
10:48
Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
10:43
Германия передала Украине противотанковые гранатометы и мины
10:42
УЗ назначает региональный экспресс Киев – Хмельницкий
10:41
аудиоРоссияне с ужасом ждут поставки иностранного оружия ВСУ – перехват СБУ
10:18
McKinsey продала российский бизнес местным партнерам
10:15
Странам ЕС предложат готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ – СМИ
10:12
Правительство изменило состав правления Укрзализныци
10:02
РФ применяет неизбирательные артобстрелы из-за нежелания рисковать самолетами – британская разведка
09:56
Одна из крупнейших атак на Львовщину: ракеты повредили ж/д инфраструктуру
Все новости...