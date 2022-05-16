Косово присоединилось к санкциям ЕС и США против России

Правительство Косово в понедельник решило расширить санкции против России в связи с российским вторжением.

Об этом сообщает Kallxo, пишет "Европейская правда".

На заседании под председательством вице-премьер-министра Косово Бесника Бислими правительство решило ввести замораживание активов попавших под санкции лиц, запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово.

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Замминистра иностранных дел Крэшник Ахмети заявил, что санкции направлены на усиление давления на российское правительство и экономику для ограничения источников "военной агрессии против Украины".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что государства, желающие в будущем стать членами Евросоюза, должны ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.

Боррель конкретно имел в виду Сербию, которая с 2014 года не присоединялась к санкциям ЕС против России и сохраняла близкие отношения с РФ.

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