Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, нібито Україна готує наступ і подальше захоплення регіону. У російському слідчому комітеті пообіцяли вивчити ці дані.

Джерело: mk.ru, ТАСС

Деталі: Старовойт під час оперативної наради "зачитав документи", які, за його словами, доводять підготовку Україною захоплення Курської області.

При цьому він заявив, що "документи" були розроблені у 1986 році військовими США, а надруковані в 2005 році в Одесі:

Пряма мова: "Готували захоплення ДНР та прикордонних регіонів Російської Федерації, у тому числі території Курської області".

Дослівно російський слідком: "СК РФ вивчить документи про підготовку київського режиму до нападу на Курську область".