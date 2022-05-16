Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії бояться захоплення Курської області Україною за сприяння США

Світлана КізіловаПонеділок, 16 травня 2022, 23:51
У Росії бояться захоплення Курської області Україною за сприяння США
Курська область на мапі

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, нібито Україна готує наступ і подальше захоплення регіону. У російському слідчому комітеті пообіцяли вивчити ці дані.

Джерело: mk.ru, ТАСС

Деталі: Старовойт під час оперативної наради "зачитав документи", які, за його словами, доводять підготовку Україною захоплення Курської області.

Реклама:

При цьому він заявив, що "документи" були розроблені у 1986 році військовими США, а надруковані в 2005 році в Одесі:

 

Пряма мова: "Готували захоплення ДНР та прикордонних регіонів Російської Федерації, у тому числі території Курської області".

Дослівно російський слідком: "СК РФ вивчить документи про підготовку київського режиму до нападу на Курську область".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримали десятки рейсів
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: