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В России боятся захвата Курской области Украиной при содействии США

Светлана КизиловаПонедельник, 16 мая 2022, 23:51
Курская область на карте

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, якобы Украина готовит наступление и последующий захват региона. В российском следственном комитете пообещали изучить эти данные.

Источник: mk.ru, ТАСС

Детали: Старовойт во время оперативного совещания "зачитал документы", которые, по его словам, доказывают подготовку Украиной захвата Курской области.

При этом он заявил, что "документы" были разработаны в 1986 году военными США, а напечатаны в 2005 году в Одессе:

 

Прямая речь: "…Готовили захват ДНР и приграничных регионов Российской Федерации, в том числе территории Курской области".

Дословно российский следком: "СК РФ изучит документы о подготовке киевского режима к нападению на Курскую область.

Темы: РосcияУкраинаСША
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