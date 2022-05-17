Зеленський відзначив нагородами ще дві сотні захисників держави
Вівторок, 17 травня 2022, 00:43
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 201 військовослужбовця.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Деталі: Президент підписав укази про нагородження українських героїв. Державними нагородами відзначені 201 військовослужбовець Збройних Сил України.
Реклама:
Пряма мова Зеленського: "Звання Герой України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Та ще підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно.
Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!"