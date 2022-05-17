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Зеленський відзначив нагородами ще дві сотні захисників держави

Світлана КізіловаВівторок, 17 травня 2022, 00:43

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 201 військовослужбовця.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Деталі: Президент підписав укази про нагородження українських героїв. Державними нагородами відзначені 201 військовослужбовець Збройних Сил України.

Пряма мова Зеленського: "Звання Герой України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Та ще підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно.

Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!"

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Теми: Зеленськийнагороди
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