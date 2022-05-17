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Зеленский отметил наградами еще две сотни защитников государства

Светлана КизиловаВторник, 17 мая 2022, 00:43

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 201 военнослужащего.

Источник: видеообращение Зеленского

Детали: Президент подписал указы о награждении украинских героев. Государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Прямая речь Зеленского: "Звание Герой Украины присвоено старшему лейтенанту Агасиеву Кириллу Яшару оглы - командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады. И еще подполковнику Ерку Вячеславу Владимировичу - командиру авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации, посмертно.

Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!"

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Темы: Зеленскийнаграды
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