Зеленский отметил наградами еще две сотни защитников государства

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 201 военнослужащего.

Источник: видеообращение Зеленского

Детали: Президент подписал указы о награждении украинских героев. Государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Звание Герой Украины присвоено старшему лейтенанту Агасиеву Кириллу Яшару оглы - командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады. И еще подполковнику Ерку Вячеславу Владимировичу - командиру авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации, посмертно.

Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!"