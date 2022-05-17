У Львові пролунали вибухи
Вівторок, 17 травня 2022, 01:30
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті були чутні вибухи. За попередніми даними, спрацювала українська система ППО.
Джерело: Садовий у Telegram, голова Львівської ОВА Максим Козицький
Пряма мова Садового: "У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті!"
"Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.
Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо!
Зранку дамо точнішу інформацію.
Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!"
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Пряма мова Козицького: "За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються".
Деталі: Очевидці повідомляли у соцмережах про велику кількість вибухів, які чути у місті.