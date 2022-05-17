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У Львові пролунали вибухи

Ольга Глущенко Вівторок, 17 травня 2022, 01:30
У Львові пролунали вибухи
Після ракетної атаки на Львів на початку травня, фото: Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті були чутні вибухи. За попередніми даними, спрацювала українська система ППО.

Джерело: Садовий у Telegram, голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова Садового: "У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті!"

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"Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо!

Зранку дамо точнішу інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!"

Пряма мова Козицького: "За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються".

Деталі: Очевидці повідомляли у соцмережах про велику кількість вибухів, які чути у місті.

Теми: Львіввибухвійна
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