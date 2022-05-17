У Львові пролунали вибухи

Після ракетної атаки на Львів на початку травня, фото: Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті були чутні вибухи. За попередніми даними, спрацювала українська система ППО.

Джерело: Садовий у Telegram, голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова Садового: "У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті!"

"Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.

Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо!

Зранку дамо точнішу інформацію.

Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!"

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Пряма мова Козицького: "За попередньою інформацією, спрацювала наша система ППО. Дані уточнюються".

Деталі: Очевидці повідомляли у соцмережах про велику кількість вибухів, які чути у місті.