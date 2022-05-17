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Во Львове слышны взрывы – Садовый

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 01:30
После ракетной атаки на Львов в начале мая, фото: Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе были слышны взрывы; по предварительным данным, сработала украинская система ПВО.

Источник: Андрей Садовый в Telegram, глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь Садового: "Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии!"

"Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто хранит наше небо!

Утром дадим более точную информацию.

Берегите себя и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!"

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Прямая речь Козицкого: "По предварительной информации, сработала наша система ПВО. Данные уточняются".

Детали: Очевидцы сообщали в соцсетях о большом количестве взрывов, которые слышны в городе.

Темы: Львоввзрыввойна
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