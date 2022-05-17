Во Львове слышны взрывы – Садовый
Вторник, 17 мая 2022, 01:30
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе были слышны взрывы; по предварительным данным, сработала украинская система ПВО.
Источник: Андрей Садовый в Telegram, глава Львовской ОВА Максим Козицкий
Прямая речь Садового: "Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии!"
"Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.
Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто хранит наше небо!
Утром дадим более точную информацию.
Берегите себя и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!"
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Прямая речь Козицкого: "По предварительной информации, сработала наша система ПВО. Данные уточняются".
Детали: Очевидцы сообщали в соцсетях о большом количестве взрывов, которые слышны в городе.