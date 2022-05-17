Японія підписала кредитну угоду з Україною на $100 млн

Японія уклала кредитну угоду з Україною на 13 мільярдів ієн (100 мільйонів доларів) у понеділок.

Джерело: Japan Today з посиланням на Японське агентство міжнародного співробітництва

Деталі: Допомога Японії буде співфінансована Світовим банком і включена в бюджет українського уряду.

Проте "Україна не використовуватиме ці кошти на військові цілі", – пише видання.

Кошти позики будуть спрямовані на "посилення демонополізації та антикорупційних інституцій, зміцнення ринків землі та кредитів, а також соціального захисту".

Угода була укладена після того, як прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у квітні, що країна збільшить загальну суму позик Україні до 300 мільйонів доларів.