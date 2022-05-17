Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Япония подписала кредитное соглашение с Украиной на $100 млн

Ольга ГлущенкоВторник, 17 мая 2022, 05:08
фото: Getty Images

Япония заключила кредитное соглашение с Украиной на 13 миллиардов иен (100 миллионов долларов) в понедельник.

Источник: Japan Today со ссылкой на Японское агентство международного сотрудничества

Детали: Помощь Японии будет софинансирована Всемирным банком и включена в бюджет украинского правительства.

Однако "Украина не будет использовать эти средства для военных целей", – пишет издание.

Средства займа будут направлены на "ужесточение демонополизации и антикоррупционных институций, укрепление рынков земли и кредитов, а также социальной защиты".

Соглашение было заключено после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в апреле, что страна увеличит общую сумму займов Украины до 300 миллионов долларов.

Темы: ЯпонияУкраина
Главное сегодня

Другой формулы спасения военных из "Азовстали", чем нынешняя, не может быть – МОУ

видеоПоявилось видео эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали"

Подоляк: Переговоры с Россией на паузе, причин тому несколько

обновлено, фотоВ Киеве попрощались с Леонидом Кравчуком

У Путина заговорили о мире после войны, но с "российским комфортом"

Одна из крупнейших атак на Львовщину: ракеты повредили ж/д инфраструктуру

Все новости...
Япония
Япония ввела санкции против Мишустина и компаний из "оборонки" РФ
Япония заморозит активы еще 140 россиян
Россия запретила въезд премьеру Японии
Последние новости
17:27
Ставленник Кремля в Крыму заявил, что побывал в оккупированном Херсоне
17:26
В России хотят запретить обмен бойцов "Азова"
17:26
В Латвии обвиняемого в шпионаже в пользу РФ осудили на пять лет
17:26
В Украине запустили проект, где ищут домашним животным новые дома
17:18
Ядерная и химическая угроза со стороны РФ: в Украине создали мобильные группы для мониторинга
17:09
США предложат G7 ввести пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго
17:06
ВИДЕОМэр Энергодара призвал власть спасти его заместителя, которого россияне держат в плену 2 месяца
17:02
Днепропетровщина: ВСУ сбили вражеский беспилотник
17:00
Прокурор Международного уголовного суда направил в Украину самую большую в истории группу следователей
16:51
Завод Coca-Cola в Киевской области постепенно возобновляет работу
Все новости...