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Через звірства росіян в Україні Сенат США готує новий закон про військові злочини – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 17 травня 2022, 06:32
Через звірства росіян в Україні Сенат США готує новий закон про військові злочини – ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

Сенатори Сполучених Штатів розробляють законопроєкт, який дозволить судам розглядати справи про військові злочини, навіть якщо жодна зі сторін не є громадянами США.

Джерело: The New York Times із посиланням на копію законопроєкту

Деталі: Провідні сенатори обох партій (демократи і республіканці – ред.) уклали угоду про розширення закону щодо військових злочинів 1996 року, саме це дасть можливість розглядати справи про військові злочини, до яких не причетні громадянами США.

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Видання пов’язує появу цього законопроєкту з діями російських загарбників проти мирних українців і виявленням масових поховань у частинах України, які знаходилися під окупацією російських військ.

Ідея законопроєкту полягає в тому, аби того, хто вчинив військові злочини за кордоном, а пізніше прибув до Сполучених Штатів і буде виявленим, можна було би притягнути до відповідальності.

Вбивства мирних жителів і виявлення масових поховань у частинах України, які були окуповані російськими військами, викликали міжнародний резонанс.

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Незважаючи на політичні розбіжності, провідні законодавці Комітету юстиції, вважають, що цей проєкт має реальні шанси швидко стати законом.

Члени комітету повідомили, що сенатори все ще ведуть переговори з членами Палати представників щодо можливого супутнього законопроекту і очікують подати цей захід пізніше цього тижня.

"Сполучені Штати не повинні бути безпечним притулком для військових злочинців, які хочуть уникнути правосуддя у своїй рідній країні", – заявив сенатор Грасслі, автор законопроєкту.

Сенатор Дурбін сказав, що цей законопроєкт заповнить "кричущу прогалину в наших законах", щоб забезпечити притягнення до відповідальності іноземних військових злочинців у Сполучених Штатах.

Прийнятий Конгресом 1996 року Закон про військові злочини інкорпорує частину міжнародних законів війни у внутрішнє законодавство США.

Внесений законопроект усуне це обмеження, зробивши закон застосовним до будь-якої ситуації, коли правопорушник перебуває у Сполучених Штатах, незалежно від його громадянства чи громадянства його жертви.

Законопроект також скасовує термін давності щодо військових злочинів, так що судове переслідування буде можливе через багато років.

Теми: СШАРосіявійна
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