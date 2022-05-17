Из-за зверств россиян в Украине Сенат США готовит новый закон о военных преступлениях – СМИ

Сенаторы Соединенных Штатов разрабатывают законопроект, который позволит судам рассматривать дела о военных преступлениях, даже если ни одна из сторон не является гражданами США.

Источник: The New York Times со ссылкой на копию законопроекта

Детали: Ведущие сенаторы обеих партий (демократы и республиканцы – ред.) заключили соглашение о расширении закона о военных преступлениях 1996 года, именно это позволит рассматривать дела о военных преступлениях, к которым не причастны граждане США.

Реклама:

Издание связывает появление этого законопроекта с действиями российских захватчиков против мирных украинцев и обнаружением массовых захоронений в частях Украины, находившихся под оккупацией российских войск.

Идея законопроекта состоит в том, чтобы того, кто совершил военные преступления за границей, а позже прибыл в Соединенные Штаты и будет обнаружен, можно было бы привлечь к ответственности.

Убийства мирных жителей и выявление массовых захоронений в частях Украины, оккупированных российскими войсками, вызвали международный резонанс.

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на политические разногласия, ведущие законодатели Комитета юстиции, считают, что этот проект имеет реальные шансы быстро стать законом.

Члены комитета сообщили, что сенаторы все еще ведут переговоры с членами Палаты представителей о возможном сопутствующем законопроекте и ожидают подать это мероприятие позже на этой неделе.

"Соединенные Штаты не должны быть безопасным убежищем для военных преступников, желающих избежать правосудия в своей родной стране", - заявил сенатор Грассли, автор законопроекта.

Сенатор Дурбин сказал, что этот законопроект заполнит "вопиющий пробел в наших законах", чтобы обеспечить привлечение к ответственности иностранных военных преступников в Соединенных Штатах.

Принятый Конгрессом 1996 года Закон о военных преступлениях инкорпорирует часть международных законов войны во внутреннее законодательство США.

Внесенный законопроект устранит это ограничение, сделав закон применимым к любой ситуации, когда правонарушитель находится в Соединенных Штатах, независимо от его гражданства или гражданства его жертвы.

Законопроект также отменяет срок давности в отношении военных преступлений, так что судебное преследование будет возможно спустя много лет.