Голова Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

Джерело: губернатор Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні, близько п'ятої ранку, з великокаліберної зброї було обстріляно прикордонне село Олексіївка у Глушківському районі.

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Пошкодження отримали три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи. Постраждалих, на щастя, немає.

Вогнем у відповідь наших прикордонників обстріл швидко придушений. На місці в деталях інциденту вже розбираються фахівці".

Деталі: Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко висміяв ці заяви: "Губернатор Курської області на росії повідомив, що націоналістичні батальйони росії обстріляли в с. Алєксєєвка школу, три приватних будинка та підірвали автомобіль. Хоча можливо, це ЗСУ нанесли удар по школі і будинкам де російська армія організувала біологічну лабораторію. Версії уточнюються".