Глава Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".

Источник: губернатор Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе.

Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет.

Ответным огнём наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты".

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко высмеял эти заявления: "Губернатор Курской области на россии сообщил, что националистические батальоны россии обстреляли в с. Алексеевка школу, три частных дома и взорвали автомобиль. Хотя возможно, это ВСУ нанесли удар по школе и организовала биологическую лабораторию. Версии уточняются".