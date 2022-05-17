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В Курской области РФ заявили, что их обстреляли и был "ответный огонь"

Елена РощинаВторник, 17 мая 2022, 07:44

Глава Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".

Источник: губернатор Роман Старовойт в Telegram 

Прямая речь: "Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. 

Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. 

Ответным огнём наших пограничников обстрел быстро подавлен. На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты".

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко высмеял эти заявления: "Губернатор Курской области на россии сообщил, что националистические батальоны россии обстреляли в с. Алексеевка школу, три частных дома и взорвали автомобиль. Хотя возможно, это ВСУ нанесли удар по школе и организовала биологическую лабораторию. Версии уточняются".

Темы: Росcиявойна
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