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Луганщина: захисники вибили окупантів з-під Золотого і Сиротиного – голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 08:23
Фото ілюстративне зі сторінки Генштабу ЗСУ у Facebook

Українські військові відбили атаку росіян в районі міст Гірське, Золоте та селища Сиротине на Луганщині, окупанти змушені були відступити, втрати ворога – чисельні.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Артилерійським обстрілом завдано шкоди 9 будинкам у Гірському та 6 – у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога – чисельні".

Деталі: Загалом, за словами голови ОВА, на фронті упродовж 16 травня захисники відбили 11 атак росіян. Знищили зенітний ракетний комплекс "Тор", 5 танків, 6 артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, 1 автомобіль.

Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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Теми: Луганська областьвійна
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