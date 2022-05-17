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Луганская область: защитники выбили оккупантов из-под Золотого и Сиротиного – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 08:23
Фото иллюстративное со страницы Генштаба ВСУ в Facebook

Украинские военные отбили атаку россиян в районе городов Горское, Золотое и поселка Сиротино в Луганской области, оккупанты вынуждены были отступить, потери врага – многочисленны.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Артиллерийским обстрелом повреждены 9 домов в Горском и 6 – в Золотом. Кстати, штурмуя Горскую общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага – многочисленны".

Детали: В общей сложности, по словам главы ОВА, на фронте в течение 16 мая защитники отбили 11 атак россиян. Уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор", 5 танков, 6 артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль.

Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Темы: Луганская областьвойна
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