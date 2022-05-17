Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Луганская область: защитники выбили оккупантов из-под Золотого и Сиротиного – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 08:23
Луганская область: защитники выбили оккупантов из-под Золотого и Сиротиного – глава ОВА
Фото иллюстративное со страницы Генштаба ВСУ в Facebook

Украинские военные отбили атаку россиян в районе городов Горское, Золотое и поселка Сиротино в Луганской области, оккупанты вынуждены были отступить, потери врага – многочисленны.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Артиллерийским обстрелом повреждены 9 домов в Горском и 6 – в Золотом. Кстати, штурмуя Горскую общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага – многочисленны".

Реклама:

Детали: В общей сложности, по словам главы ОВА, на фронте в течение 16 мая защитники отбили 11 атак россиян. Уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор", 5 танков, 6 артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль.

Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Луганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: