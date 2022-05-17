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Росіяни у війні в Україні вже втратили понад 3 тисячі ББМ, 201 літак і 1 235 танків

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 09:17
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За 83 дні загарбницької війни в Україні Росія вже втратила близько 27 900 військових, 3 009 бойових броньованих машин, 201 літак та 167 гелікоптерів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – 27 900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 235 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 009 (+35) од,
  • артилерійських систем – 578 (+1) од,
  • РСЗВ – 198 (+3) од,
  • засобів ППО – 90 (+1) од,
  • літаків – 201 (+1) од,
  • гелікоптерів – 167 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9),
  • крилатих ракет – 97 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 109 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 43 (+1) од.

Найбільші втрати противника минулої доби були на Лиманському та Запорізькому напрямках.  

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Теми: Росіявійна
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