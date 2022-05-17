Россияне в войне в Украине уже потеряли более 3 тысяч ББМ, 201 самолет и 1 235 танков

За 83 дня захватнической войны в Украине Россия уже потеряла около 27 900 военных, 3 009 боевых бронированных машин, 201 самолет и 167 вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составили:

личного состава – 27 900 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 235 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 009 (+35) ед,

артиллерийских систем – 578 (+1) ед,

РСЗО – 198 (+3) ед,

средств ПВО – 90 (+1) ед,

самолетов – 201 (+1) ед,

вертолетов – 167 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) ед,

крылатых ракет – 97 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 109 (+8) ед,

специальной техники – 43 (+1).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Лиманском и Запорожском направлениях.