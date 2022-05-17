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Россияне в войне в Украине уже потеряли более 3 тысяч ББМ, 201 самолет и 1 235 танков

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 09:17
Россияне в войне в Украине уже потеряли более 3 тысяч ББМ, 201 самолет и 1 235 танков
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За 83 дня захватнической войны в Украине Россия уже потеряла около 27 900 военных, 3 009 боевых бронированных машин, 201 самолет и 167 вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – 27 900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 235 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 009 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 578 (+1) ед,
  • РСЗО – 198 (+3) ед,
  • средств ПВО – 90 (+1) ед,
  • самолетов – 201 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) ед,
  • крылатых ракет – 97 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 109 (+8) ед,
  • специальной техники – 43 (+1).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Лиманском и Запорожском направлениях.

Темы: Росcиявойна
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