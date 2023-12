РФ вдається до невибіркових артобстрілів через небажання ризикувати літаками – британська розвідка

Найближчими тижнями Росія, швидше за все, продовжить масовані артилерійські удари, намагаючись активізувати наступ на Донбасі.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Росія, ймовірно, вдається до дедалі більшого використання невибіркових артилерійських обстрілів через обмежені можливості виявлення цілей та небажання ризикувати регулярними польотами бойових літаків за межі своїх ліній фронту", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GwwPZ9lX8D



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PuqLnVGj0Q