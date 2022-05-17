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РФ вдається до невибіркових артобстрілів через небажання ризикувати літаками – британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 10:02

Найближчими тижнями Росія, швидше за все, продовжить масовані артилерійські удари, намагаючись активізувати наступ на Донбасі.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Росія, ймовірно, вдається до дедалі більшого використання невибіркових артилерійських обстрілів через обмежені можливості виявлення цілей та небажання ризикувати регулярними польотами бойових літаків за межі своїх ліній фронту", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на Чернігівщині на північ від Києва близько 3500 будівель було зруйновано або пошкоджено під час наступу Росії на українську столицю, при цьому 80% збитків завдано житловим будинкам.

"Масштаб цієї шкоди свідчить про готовність Росії використовувати артилерію проти населених пунктів із мінімальним урахуванням дискримінації чи пропорційності", – йдеться у повідомленні.

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Раніше британська розвідка повідомляла, що наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

Теми: Росіявійнарозвідка
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