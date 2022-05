РФ применяет неизбирательные артобстрелы из-за нежелания рисковать самолетами – британская разведка

В ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит массированные артиллерийские удары, пытаясь активизировать наступление на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Россия, вероятно, прибегает к все большему использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными вылетами боевых самолетов за пределы своих линий фронта", – говорится в сообщении.

