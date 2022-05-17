РФ применяет неизбирательные артобстрелы из-за нежелания рисковать самолетами – британская разведка

В ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит массированные артиллерийские удары, пытаясь активизировать наступление на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Россия, вероятно, прибегает к все большему использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными вылетами боевых самолетов за пределы своих линий фронта", – говорится в сообщении.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GwwPZ9lX8D



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PuqLnVGj0Q — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 17, 2022

Отмечается, что на Черниговщине около 3500 зданий были разрушены или повреждены при наступлении России на украинскую столицу, при этом 80% ущерба нанесено жилым домам.

"Масштаб этого ущерба говорит о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом пропорциональности", – говорится в сообщении.

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Ранее британская разведка сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет возобновиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.