Країнам ЄС запропонують готуватися до повного припинення постачання російського газу – ЗМІ

Європейська комісія 18 травня планує ухвалити документ, в якому закликає країни-члени ЄС активізувати підготовку до "повного припинення постачання російського газу", розглянувши надзвичайні заходи, такі як тимчасове обмеження цін на газ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Euractiv, яке ознайомилося з проєктом документа.

Після того, як у квітні Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії, Єврокомісія просить країни-члени ЄС підготуватися до повномасштабного "шоку постачання".

"Хоча попередні заходи, вжиті восени, були розраховані на ситуацію зі стійко високими цінами на газ, інший набір заходів може виявитися доцільним у разі раптового великомасштабного або навіть повного припинення постачання російського газу, що веде до нестерпно високих цін на газ і неадекватних постачань газу", – йдеться у проєкті політичного документа.

Першим серед нових заходів, передбачених у Брюсселі, є пряме втручання в ринок із "максимальною регульованою ціною на природний газ, що постачається європейським споживачам та компаніям (гранична ціна ЄС)", – йдеться у проєкті.

Хоча обмеження цін на газ негайно полегшить життя споживачам і запобігатиме інфляційному тиску на економіку, це викликає великі суперечки навіть усередині Єврокомісії.

"Одним з основних негативних наслідків є те, що ми втрачаємо ціну як важливу інформацію про попит на газ під час кризи", – написав неназваний представник ЄС у тексті пропозиції, яка була надіслана на внутрішній розгляд до відділів Комісії.

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"Ще один дуже важливий негативний ефект полягає в тому, що оголошення граничної ціни на газ під час надзвичайних ситуацій призводить до зниження закачування до сховищ, чого необхідно будь-якими способами уникнути", – додав чиновник.

Експерти також застерігають від обмеження цін, заявляючи, що це призведе до виснаження сховищ і налякає фірми від заповнення.

"На газових ринках короткострокові спотові ціни пов'язані з довгостроковими майбутніми цінами через газові сховища", – сказав Лайон Хірт, доцент кафедри енергетичної політики в школі Hertie в Берліні.

"Якщо уряди оголосять про майбутню цінову межу, у фірм не буде стимулу заповнювати газові сховища, а навпаки: раптово стане фінансово привабливим відкласти закачування сховищ або навіть виснажити сховища сьогодні і продавати газ, поки ціни високі", – сказав він.

Це також може суперечити правилам, які зараз розглядає ЄС, що потребують мінімального рівня зберігання газу щороку перед зимовим опалювальним сезоном.