Странам ЕС предложат готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ – СМИ

Европейская комиссия 18 мая планирует принять документ, в котором призывает страны-члены ЕС активизировать подготовку к "полному прекращению поставок российского газа", рассмотрев чрезвычайные меры, такие как временное ограничение цен на газ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Euractiv, ознакомившееся с проектом документа.

После того как в апреле Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, Еврокомиссия просит страны-члены ЕС подготовиться к полномасштабному "шоку поставок".

"Хотя предыдущие меры, предпринятые осенью, были рассчитаны на ситуацию с устойчиво высокими ценами на газ, другой набор мер может оказаться целесообразным в случае внезапного крупномасштабного или даже полного прекращения поставок российского газа, что ведет к очень высоким ценам на газ и неадекватным поставкам", – говорится в проекте политического документа.

Первая из новых мер, предусмотренных в Брюсселе – прямое вмешательство в рынок с "максимальной регулируемой ценой на природный газ, поставляемый европейским потребителям и компаниям (предельная цена ЕС)", – говорится в проекте.

Хотя ограничение цен на газ немедленно облегчит жизнь потребителям и предотвращает инфляционное давление на экономику, это вызывает большие споры даже внутри Еврокомиссии.

"Одним из основных негативных последствий является то, что мы теряем цену как важную информацию о спросе на газ во время кризиса", – написал неназванный представитель ЕС в тексте предложения, направленного на внутреннее рассмотрение в отделы Комиссии.

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"Еще один очень важный негативный эффект состоит в том, что объявление предельной цены на газ во время чрезвычайных ситуаций приводит к снижению закачки в хранилища, чего необходимо любыми способами избежать", – добавил чиновник.

Эксперты также предостерегают от ограничения цен, заявляя, что это приведет к истощению хранилищ и отпугнет компании от заполнения.

"На газовых рынках краткосрочные спотовые цены связаны с долгосрочными будущими ценами через газовые хранилища", – сказал Лайон Хирт, доцент кафедры энергетической политики в школе Hertie в Берлине.

"Если правительства объявят о будущем ценовом рубеже, у фирм не будет стимула заполнять газовые хранилища, а наоборот: внезапно станет финансово привлекательным отложить закачку хранилищ или даже исчерпать хранилища сегодня и продавать газ, пока цены высоки", – сказал он.

Это также может противоречить правилам, рассматриваемым сейчас ЕС, которые требуют минимального уровня хранения газа ежегодно перед зимним отопительным сезоном.