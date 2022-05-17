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Росіяни з жахом чекають на поставки іноземної зброї ЗСУ – перехоплення СБУ

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 10:41
Росіяни з жахом чекають на поставки іноземної зброї ЗСУ – перехоплення СБУ
Знищена техніка ворога з висоти пташиного польоту. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

СБУ опублікувала чергову перехоплену розмову російських військових, під час якої окупанти заздрять, що в українців є "Байрактари", та з жахом очікують на нові поставки іноземної зброї ЗСУ.

Джерело: СБУ у Telegram

Пряма мова окупанта-контрактника, який воює на Запоріжжі: "Нам би безпілотники їб*чі, як у них "Байрактар". Була би тема зовсім ох*єнна. Вони вдень не працюють, вони вночі працюють. Пташки політали, координати просвітили, ті як в*бали нас".

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Деталі: Він сам насміхається з фрази про "велич" Росії, яка "сама замутила ту спецоперацію", але не озброїла належним чином своїх вояк. Наразі, за словами окупанта, вони змушені просити все у спонсорів – російським військовим на квадрокоптери гроші збирають фермери і діти.

Також загарбники з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби ЗСУ. Зокрема, їх лякає те, що "поляки Україні поставили чи то 2000, чи то 200 танків".

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В СБУ нагадали, що Україна має новини про "нові гармати і лендліз", тому в окупантів буде "багато відкриттів – не тільки в новинах, але й на полі бою".

Теми: УкраїнавійнаРосія
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