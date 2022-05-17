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Россияне с ужасом ждут поставки иностранного оружия ВСУ – перехват СБУ

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 10:41
Россияне с ужасом ждут поставки иностранного оружия ВСУ – перехват СБУ
Уничтоженная техника врага с высоты птичьего полета. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

СБУ опубликовала очередной перехваченный разговор российских военных, во время которого оккупанты завидуют, что у украинцев есть "Байрактары", и с ужасом ожидают новых поставок иностранного оружия ВСУ.

Источник: СБУ в Telegram

Прямая речь оккупанта-контрактника, который воюет на Запорожье: "Нам бы беспилотники еб*чие, как у них "Байрактар". Была бы тема совсем ох*енная. Они днем ​​не работают, они работают ночью. Птички полетали, координаты просветили, как нас уе*али".

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Детали: Он сам насмехается над фразой о "величии" России, которая "сама замутила ту спецоперацию", но не вооружила должным образом своих вояк. По словам оккупанта, они вынуждены просить все у спонсоров – российским военным на квадрокоптеры деньги собирают фермеры и дети.

Также захватчики с ужасом следят за новостями о новых поставках иностранного оружия для ВСУ. В частности, их пугает то, что "поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 танков".

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В СБУ напомнили, что Украина также имеет новости о "новых пушках и лендлизе", поэтому у оккупантов будет "много открытий – не только в новостях, но и на поле боя".

Темы: УкраинавойнаРосcия
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