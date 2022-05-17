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Німеччина передала Україні протитанкові гранатомети та міни

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 10:43

Уряд поставив Україні додаткове озброєння для боротьби з російською армією за останні два тижні.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, в Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 ручних протитанкових гранатометів DM22 та 3000 протитанкових мін DM31.

Інформацію про нові постачання підтвердили в українських урядових колах. Україна замовила та оплатила протитанкову зброю RGW-90, яку в Бундесвері називають Matador, безпосередньо у німецького виробника. Тим часом протитанкові міни, очевидно, надходять із запасів Бундесверу.

Берлін доставляв в Україну переважно протитанкову зброю, мільйони боєприпасів різного калібру та вибухівку. У списках постачання також є 15 одиниць зброї для знищення бункерів.

Однак поки що постачання важкого озброєння не почалися. Бундесвер вже готує українських солдатів на САУ Panzerhaubitze 2000. Проте не очікується, що сім сучасних артилерійських систем, які Німеччина обіцяла Києву, будуть передислоковані раніше липня.

Постачання анонсованих зенітних танків "Гепард" також відкладається, оскільки боєприпаси для них, яких зараз мало в наявності, доводиться шукати по всьому світу.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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