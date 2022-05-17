Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия передала Украине противотанковые гранатометы и мины

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 10:43

Правительство Германии поставило Украине дополнительное вооружение для борьбы с российской армией за последние две недели.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.

Информацию о новых поставках подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90, которое в Бундесвере называют Matador, непосредственно у немецкого производителя. Между тем, противотанковые мины, очевидно, поступают из запасов Бундесвера.

Берлин доставлял в Украину преимущественно противотанковое оружие, миллионы боеприпасов разного калибра и взрывчатку. В списках снабжения также имеется 15 единиц оружия для уничтожения бункеров.

Однако пока поставки тяжелого вооружения не начались. Бундесвер уже готовит украинских солдат на САУ Panzerhaubitze 2000. Однако не ожидается, что семь современных артиллерийских систем, которые Германия обещала Киеву, будут передислоцированы ранее июля.

Поставки анонсированных зенитных танков "Гепард" также откладываются, поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало налицо, приходится искать по всему миру.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее сообщалось, что украинские военные уже проходят обучение на словацких самоходных установках Zuzana 2, несмотря на то, что соглашение об их продаже еще не заключено.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
Главное сегодня

ВИДЕОБилецкий касательно защитников "Азовстали": они на месте с оружием в руках

Зеленский обсудил с Макроном спасение военных из "Азовстали"

Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

фотоИз "Азовстали" выехало минимум 7 автобусов с украинскими защитниками под присмотром россиян – Reuters

В России хотят запретить обмен бойцов "Азова"

Другой формулы спасения военных из "Азовстали", чем нынешняя, не может быть – МОУ

Все новости...
Германия
Германия и Австрия прогнозируют договоренность о шестом пакете санкций против РФ за несколько дней
Война в Украине - вторая из основных проблем, беспокоящих немцев, после инфляции
Германия откажется от российской нефти до конца года независимо от санкций ЕС – СМИ
Последние новости
20:29
Российская армия использует гражданский аэропорт в Белгороде – Схемы
20:25
В Белгородской области РФ снова заявили об обстреле
20:24
ВСУ получили 300 тысяч долларов от деятельности НАБУ
20:16
Сдать мультитест можно будет в 30-х странах Европы – Шкарлет
20:06
ВИДЕОБилецкий касательно защитников "Азовстали": они на месте с оружием в руках
19:58
Россияне будут допрашивать украинских бойцов с "Азовстали"
19:48
Консультативная миссия ЕС возобновила работу в Киеве
19:43
фотоВ Донецкой области россияне атаковали предприятие Knauf Украина
19:30
Uklon запускает международную франшизу
19:28
РФ обстреливает пограничье двух областей Украины, бьет по своим и грозит авиацией
Все новости...