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Глава МЗС Швеції підписала заявку на вступ до НАТО

Вівторок, 17 травня 2022, 10:48

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

"Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції", - прокоментувала міністерка.

За її словами, тепер заявка Швеції буде подана разом із заявкою Фінляндії. Історичне голосування фінського парламенту очікується ввечері 17 травня. 

Напередодні уряд Швеції офіційно ухвалив рішення про те, що країна після близько 200 років нейтралітету подасть заявку на членство в НАТО, а в парламенті Фінляндії до пізнього вечора тривали дебати щодо вступу. Більшість депутатів висловилися за такий крок. 

Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.

Теми: ШвеціяНАТО
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