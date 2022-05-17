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Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Вторник, 17 мая 2022, 10:48

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

"Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", - прокомментировала министр.

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По ее словам, теперь заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии. Историческое голосование финского парламента ожидается вечером 17 мая.

Накануне правительство Швеции официально приняло решение о том, что страна после около 200 лет нейтралитета подаст заявку на членство в НАТО, а в парламенте Финляндии до позднего вечера продолжались дебаты о вступлении.

Большинство депутатов высказались за такой шаг. Президент Саули Ниинисте, за которым - финальное решение о подаче заявки, вероятнее всего примет его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

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Темы: ШвецияНАТО
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