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У Путіна заговорили про мир після війни, але з "російським комфортом"

Валентина РоманенкоВівторок, 17 травня 2022, 11:31
Дмитро Пєсков. фото Коммерсант.ру

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив "пророцтво", що нинішня "криза" закінчиться миром, де "голос Росії чутимуть, і де їй буде комфортно існувати".

Джерело: Пєсков, якого цитує 17 травня російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Будь-яка війна закінчується миром, і цей мир буде таким, де наш голос чутимуть, де нам буде комфортно, безпечно, і де ми впевнено стоятимемо на своїх ногах".

Деталі: Пєсков також охарактеризував ситуацію, в якій опинилася Росія (з розв'язаною проти України повномасштабною війною -ред) як "ідеальний шторм і момент істини", і висловив упевненість, що політика глави держави в цих умовах користується підтримкою населення.

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Теми: Росіявійна
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