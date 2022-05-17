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У Путина заговорили о мире после войны, но с "российским комфортом"

Валентина РоманенкоВторник, 17 мая 2022, 11:31
У Путина заговорили о мире после войны, но с российским комфортом
Дмитрий Песков. фото Коммерсант.ру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изрек "предсказание", что нынешний "кризис" закончится миром, где "голос России будут слышать, и где ей будет комфортно существовать".

Источник: Песков, которого цитирует 17 мая российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно, и где мы будем уверенно стоять на своих ногах".

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Детали: Песков также охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась Россия (с развязанной против Украины полномасштабной войной -ред), как "идеальный шторм и момент истины", и выразил уверенность, что политика главы государства в этих условиях пользуется поддержкой населения.

Темы: Росcиявойна
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