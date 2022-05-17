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Ідентифікували ще одного окупанта-ґвалтівника

Ірина БалачукВівторок, 17 травня 2022, 11:40
Ідентифікували ще одного окупанта-ґвалтівника
20-річний Булат Фассахов. Фото з Facebook Венедіктової

Правоохоронці встановили особу ще одного окупанта, який ґвалтував жінок на Київщині, ­– ним виявився 20-ріний радіотелефоніст 30-ої окремої мотострілецької бригади Булат Фассахов.

Джерело: генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook, СБУ

Пряма мова Венедіктової: "Ідентифіковано ще одного підозрюваного в насиллі над жінками на Київщині. Це вже другий викритий російський ґвалтівник – 20-річний Булат Фассахов – радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ".

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Деталі: За словами генпрокурорки, Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили окупанта і повідомили йому про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. 

Венедіктова додала, що у березні Фассахов разом із товаришем по службі увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, Фассахов її зґвалтував. 

 
Ґвалтівник Булат Фассахов
Фото СБУ

Через кілька днів воєнний злочин повторився. Цей же військовослужбовець разом з іще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством.

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Венедіктова зазначила, що встановлення решти причетних до цих звірств триває.

В СБУ додали, що Фассахов – уродженець Республіки Татарстан.

Свідки опізнали його та підтвердили факти злочинів.

"Якщо ви впізнали підозрюваного чи маєте інформацію про причетність цього військовослужбовця ЗС РФ або його спільників до інших воєнних злочинів – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", – підсумувала генпрокурорка.

СБУ зазначає, що встановила вже 1 140 російських загарбників, які чинили звірства проти мирного населення на Київщині.

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Теми: Офіс генпрокурораРосіявійна
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